Álvaro Salas: “Me da lata que el morbo sea que pifien al humorista. Nunca han pifiado a un cantante”.

En una nueva edición de Déjate Caer con Neme, conversamos con Álvaro Salas a propósito del Festival de Viña, el desempeño de los diversos humoristas y cómo su nombre ha sido recordado en más de una ocasión en redes sociales durante la semana, debido al retorno del “chiste corto”, a través de comediantes modernos como Luis Slimming.

En la conversación Salas contó que ha visto el Festival y ha disfrutado los shows aunque sufre cuando le va mal a sus compañeros. “Involucras a tu gente, a tu familia. Entonces tienes que estar tú bien”, dijo sobre las presiones de presentarse en la Quinta Vergara.

El humorista también reflexionó sobre los problemas que viven algunos comediantes de stand up, como Javiera Contador, al enfrentar al Monstruo: “lo he dicho harto estos dos días, que me han entrevistado más que a Slimming (risas): el estilo stand up tiene esa contra, que tienes que contar una historia de principio a fin. Y si la gente no enganchó al comienzo, no puedes cambiar de tema”. Salas agregó que: “me da lata que el morbo sea que van a pifiar al humorista. Nunca han pifiado a un cantante.”

Con respecto a la actuación de Javiera Contador señaló que “fue muy encima de (Andrea) Bocelli, debieron haber adelantado la competencia internacional, aunque los hubiesen pifiado a ellos (risas). Pero debieron haber protegido más al humorista”.

El comediante también recordó su época en televisión: confesó que no le revisaban los guiones, sino que le preguntaban que temas iba a abordar pero no los chistes uno por uno. “No me revisaban la rutina porque confiaban en mí, pero si yo tenía algún chiste medio pasado para la punta, se lo comentaba al director”.

En una conversación muy liviana, al ser consultado si le gustaría volver a Viña respondió entre risas que volverá este viernes, evitando una respuesta seria.