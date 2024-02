Francisco Undurraga (Evópoli) y secuestro de Ojeda: “Esto sucede porque en Chile hay una ausencia de inteligencia”

En ‘Qué Hay de Nuevo‘ conversamos con Francisco Undurraga, diputado de Evópoli y presidente de la Comisión de Defensa, respecto de la reunión por el secuestro del exmilitar venezolano, y para abordar la agenda legislativa 2024.

Consultado por la falta de información que se tiene en torno a la la desaparición del teniente (r) venezolano y la tesis que han surgido, el diputado de Evópoli señaló que “yo creo que aquí no hay que abrirse ni cerrarse a ninguna hipótesis, hay que investigarlas todas y eso, tengo entendido, es lo que está haciendo el fiscal a través de la PDI (…) lo importante es prestarle todas las facilidades a la Fiscalía para que esclarezca esto lo antes posible”.

Siguiendo con lo anterior, Undurraga explicó que “esto sucede porque, lamentablemente, en Chile hay una ausencia de inteligencia”, es decir, “una ANI que no ha sido potenciada de la forma que debería haber sido, no se le han dado todos los recursos y tampoco hemos tenido la claridad desde el parlamento de ponernos de acuerdo de reforzar el sistema de inteligencia”.

Respecto de la sesión secreta en la Cámara, solicitada por el diputado para el lunes 4 de marzo, con el fin de conocer los avances en la investigación, el presidente de la comisión de Defensa señaló que “nosotros le hemos pedido a los comités parlamentarios que se pronuncien dado que queremos funcionar al menos con tres comisiones (Seguridad, Defensa e Inteligencia y Contrainteligencia) en una sesión secreta”. Asimismo, también conversó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien le hizo ver que ellos no puede revelar información porque es secreta, pero él considera importante que “un poder legítimo, democrático e independiente del Estado que tiene como rol fiscalizar las acciones del Ejecutivo de primera fuente conozca lo que se puede conocer”.

En línea con lo mencionado anteriormente, Undurraga manifestó que “fuera de este debate tampoco debemos, y yo no pretendo con esta acción hacer populismo en relación a este tema, pero el organismo que fiscaliza al Ejecutivo debe estar presente al menos en las conversaciones”.

Frente a la pregunta de si está realmente bien armada la institucionalidad para poder llevar adelante la inteligencia, el diputado de Evopóli respondió que “lamentablemente no está bien armado por eso estamos tramitando una ley para poder construir un bien sistema de inteligencia”. Sin embargo, reveló que “hay que ser bien honesto, durante un periodo muy largo de nuestro país no ha habido apoyo unánime en relación a esta materia. Espero que este secuestro al ex oficial venezolano en tierra chilena detone el apoyo que se requiere para sacar una buena ley”.

Por último, sobre si llega con un clima unitario al inicio de la semana legislativa, Undurraga indicó que “espero que sí, estoy dialogando con el Gobierno (…) veo buena disposición al menos en Chile Vamos y espero que también esté en el socialismo democrático”.