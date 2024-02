Andrés Jouannet, diputado y presidente de Amarillos, y secuestro de exmilitar venezolano: “El aeropuerto Arturo Merino Benítez es absolutamente vulnerable”

En conversación con Déjate Caer con Neme, el diputado integrante de la comisión de defensa y el presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió al secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Al ser consultado si tenía más antecedentes sobre el caso el diputado señaló que “el gobierno no solo ha sido errático sino que ha generado una política de secretismo que en una democracia como la nuestra es imperdonable (…) significa que o no tienen la información o estamos en una situación muy grave, y a mí me da la impresión, que es lo segundo”.

Frente a la posibilidad que los secuestradores hayan salido del país con la víctima, el parlamentario aseguró que “nosotros en la comisión investigadora del avión Conviasa demostramos empíricamente que el Aeropuerto Arturo Merino Benítez es absolutamente vulnerable y no tiene ningún nivel de seguridad”.

Acerca de la gestión del gobierno y particularmente del ministerio de Interior, Jouannet puntualizó que le tiene mucho aprecio al subsecretario Monsalve como persona, “pero la verdad es que en materia de seguridad nos ha ido pésimo. No resiste más que sigamos teniendo la misma figura”.

En la misma línea, advirtió que “llevamos dos años esperando la Ley de Inteligencia, estamos absolutamente ciegos en materia de inteligencia y lo que ocurrió ayer lo demuestra. Ojo que no en materia de inteligencia militar, los militares tienen buena inteligencia pero esa inteligencia no dialoga con la inteligencia de Interior”. Finalmente, añadió que “el gobierno no ha presentado un buen proyecto en materia de inteligencia, ¿hasta cuándo vamos a esperar?”.