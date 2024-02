Senador Castro por tope del 7,4% en alza de isapres: “El bolsillo del afiliado no puede ser la válvula de ajuste”

La Superintendencia de Salud definió la variación porcentual máxima que las isapres podrán aplicar para alzar los planes de salud durante este año. En concreto, el regulador fijó como tope el 7,4%. Esto se da después de que a finales del año 2023 se aprobara adelantar la publicación del indicador ICSA (Índice de Costos de la Salud) como respuesta por parte del Gobierno para lograr equiparar el efecto del fallo GES de la Corte Suprema y manejar la crisis del sector.

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el senador del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, se refirió a este nuevo ajuste máximo para las isapres, las reacciones del sector y el futuro de las aseguradoras.

A raíz del nuevo ajuste para el precio de los planes de las isapres, el senador Castro señaló que “es una cifra bastante elevada en la comparativa con el año anterior (…) hay que considerar que aquí no se tomaron en cuenta las prestaciones de Fonasa que siempre atenúan el indicador ICSA. Sin embargo, esto se comunicó en su minuto al Congreso, se aceptó que tendría que haber una señal para estabilizar el sistema, pero nunca se habló de la cifra”.

Siguiendo con lo anterior, el presidente de la Comisión de Salud declaró que “yo sé que el superintendente ha dado una explicación hoy día, pero esa explicación tiene que ser más a fondo para poder entender que los fallos judiciales que benefician a las personas tanto en el GES como en la tabla de factores no pueden desdibujarse, esa sentencia, después de tener indicadores que sean al alza o la legislación que está por terminar y que pueda perjudicar a las personas”.

Consultado por si con este tipo de alzas son los afiliados que terminan pagando los costos de la sentencia de la Corte, el senador socialista cree que sí, ya que “una advertencia que hemos venido planteando hace meses a la autoridad porque no puede ser la válvula de ajuste el afiliado, el bolsillo del afiliado, pagando precios que sean claramente por sobre lo esperado”.

En otro punto, Juan Luis Castro hizo hincapié en que “es bien paradojal” el hecho que se estén creando nuevas isapres, como la Red de Salud UC Christus, en medio de esta crisis. En esa línea, expresó que “yo pido que la autoridad se pronuncie, cómo es posible que si se declara al mismo tiempo que el sistema está al borde del colapso y que hay que rescatarlo, y el afiliado tiene que poner más plata, resulta que se están creando más isapres”.

En línea con lo mencionado, el militante del PS cuestionó “por qué le pedimos (a los usuarios) meterse la mano al bolsillo de nuevo y pagar más por los precios de los planes si la justicia dijo que le habían cobrado de más a la gente, no nos olvidemos de eso, hay que devolverle a la gente”.

Desde su perspectiva, “las isapres buscan un equilibrio financiero sin hacerse una autocrítica y a mí no me parece bien porque ellos nunca han reconocido que la justicia falló en contra de la lógica del modelo de negocio que tenían”.

Por último, el senador concuerda con que dado esta alza se pueda judicializar, señalando que “es la hora que si ya la justicia habló, ni siquiera el Congreso Nacional está por sobre la justicia (…) a mí no me cabe en la cabeza que estemos nuevamente pavimentando el camino a un escenario que queríamos dejar atrás y es que la gente tenga que tomar un abogado, ir a un tribunal y alegar por sus derechos”. Por tanto, cree que “no estoy en contra de la salud privada, pero creo que el modelo de las isapres está muy agotado y desacreditado”.