Carlos Díaz; el maratonista récord nacional que se clasificó a París 2024

En una nueva edición de Déjate Caer, conversamos con Carlos Díaz, maratonista nacional, quién recientemente clasificó a los juegos olímpicos de París.

Carlos Díaz batió el récord nacional de maratón en Sevilla y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Díaz logró un tiempo de dos horas, ocho minutos y cuatro segundos, que le valió el 18° puesto en España.

Con respecto a la maratón en Sevilla, Díaz afirmó que “fue bastante duro, esta era casi la última bala que podíamos apostar para la clasificación a los Juegos”.

Al ser consultado por cuál es su maratón favorita, señaló que “la verdad que esta es mi segunda maratón asique no tengo mucha experiencia. Pero en la planificación, quiero intentar la maratón de Nueva York, la he analizado a través de videos y me gustaría intentarlo porque creo que podría tener un buen desempeño en ese tipo de maratones”.

El maratonista aseguró que “el día de la carrera es el producto de la preparación” y recomendó a todos los atletas “visitar a los profesionales a nivel de nutrición y kinesiológico, cuidar cada dolor y ser cuidadosos con la recuperación”.