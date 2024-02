Roberto Ossandón, exvicepresidente RN y amigo de Sebastián Piñera recordó anécdotas inéditas del fallecido mandatario

En entrevista con ‘Lo Que Faltaba’, el exvicepresidente de Renovación Nacional y amigo personal de Sebastián Piñera, Roberto Ossandón, recordó múltiples anécdotas que vivió durante tantos años de amistad con él:

“Anoche pensaba en la cantidad de anécdotas que vivimos a lo largo de 30 años. No se imaginan las cosas entretenidas que vivimos. No se pueden imaginar la cantidad de horas que podría hablar de Sebastián Piñera”, dijo Ossandón, y no estaba mintiendo.

Entre las curiosidades que reveló, está un divertido encuentro en donde Piñera demostró su intelecto:

“Ustedes saben que era un hombre extremadamente inteligente. Una vez estaba conversando en su oficina en Apoquindo 3000. Me voy yendo, y me dice que me quede porque estaba llegando Pepe Said y viene con el presidente de un banco español famosísimo. Le dije ‘encantado’. Y bueno, nos sentamos, y el presidente de este banco le pregunta ‘¿Cómo está la situación económica en Latinoamérica?’. Y Sebastián habló media hora sin haber tenido nada preparado ¿Saben qué me dijo el presidente de ese banco? ‘Nunca me había tocado, en mi vida, una persona tan brillante'”.

También un momento en donde el expresidente dejó en claro que sabía más sobre historia de Chile de lo que se podría suponer:

“Cuando hay elecciones presidenciales, en general los candidatos van a visitar a las autoridades de cada región. Hacen un protocolo de 10 minutos y listo. Bueno, fue a Iquique, y fue a reunirse con el general de la guarnición de Iquique. Y resulta que no salía nunca de la reunión. Pasaron 2 horas y media… Después le dijeron que era el civil que más sabía sobre la guerra del Pacífico. Llamaron al comandante en jefe del Ejército para contarle”.

Y, por supuesto, su faceta deportista:

“La única copa que ganó de tenis en su vida la ganó conmigo, jugando dobles. Yo le dije ‘para ganar, tú te quedas en una esquina y yo me encargo de la cancha’. Y ganamos el campeonato. No se pueden imaginar la cara de Sebastián… El año siguiente volvimos, pero llegó una periodista con su cámara fotográfica y se puso todo cocoroco y no le pegó a ninguna pelota más ¡Y la periodista no iba a sacarle fotos a él! No llegamos a la final esa vez”.

Ossandón reveló múltiples historias más, incluyendo el viaje a Atenas para ver el oro de Nicolás Massú, un excéntrico 18 de septiembre, y varias otras anécdotas.