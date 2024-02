Exministro Paris y gestión de Piñera durante la pandemia: “Él tuvo la visión de negociar las vacunas antes y gracias a eso se salvaron 140 mil personas”

El exministro de Salud, se refirió a la muerte del expresidente Sebastián Piñera, con quien trabajó en plena pandemia del Covid-19.

En diálogo con Infinita, el extitular de Salud, Enrique Paris, reveló cómo fue su llegada al Ministerio de Salud en plena pandemia del Coronavirus.

“Fue una sorpresa para mí. Nosotros hablábamos, pero me pedía información sobre vacunas y medicamentos. Cuando me llama, pensé que lo hacía para que le respondiera una pregunta sobre algo que me había preguntado”, comenzó relatando.

“No, me dijo, no lo llamo por eso. Me contó que estaba con el ministro Mañalich, que le había presentado su renuncia y que él me había propuesto como ministro. Ahí le dije que si lo podía pensar. Me dijo que tenía que contestarle de inmediato. Le dije que sí, que era u honor. Luego me dijo que el lunes me iban a tomar juramento. Me llama un día después, y me pregunta si podía jurar ese mismo día, un sábado”, contó

Sobre las reuniones que mantuvieron durante la pandemia, de manera diaria, para enfrentar la emergencia sanitaria, el exministro Paris destacó el liderazgo del expresidente Piñera. “Todas las mañanas nos reuníamos con el resto de los ministros y subsecretarios durante la pandemia. La mayoría de la reunión, el 95% era muy estricto, con datos, cifras, etc. Al final de la reunión teníamos un momento de distención, donde hablábamos de nuestras familias, sobre libros, sobre otras cosas. Siempre me preguntaba por el relato que iba a tener en la conferencia de prensa”.

Además agregó que: “Iba preparado a todas las reuniones. Leía de todo. En revistas científicas, hablaba con científicos, como Anthony Fauci, llamaba al ministro de Israel, con la doctora que descubrió la vacuna de AstraZeneca. Siempre pedía más y más información y más ayuda, y consejos. El diálogo con él era muy fluido siempre. Me alegro que Ximena Aguilar haya firmado la carta de El Mercurio. Él fue muy visionario. Muy precozmente decidió hacer la compra de las vacunas, que ni siquiera se habían terminado de hacer”.

Finalmente, tuvo palabras para la oposición que hubo hacia el Gobierno en ese entonces. “Se caracterizaba por no ser rencoroso y por pedir ayuda igual y conversar igual. Habló incluso con Izkia Siches, que fue la que más nos atacó y que incluso nos llamó infelices. Se fue con el alma tranquila y con el sentimiento de la misión cumplida. En Chile se salvaron más de 140.000 personas gracias a las vacunas. Él tuvo la visión de negociar las vacunas antes. Claro que fue doloroso ver cómo lo atacaban. La pasamos muy mal en un momento, pero será la historia la que dará su veredicto final”.