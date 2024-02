Alfredo Moreno: “Los presidentes Boric y Piñera nos ayudan a entender que el camino es la sana discusión”

En `Qué Hay de Nuevo´, conversamos con el exministro de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y Obras Públicas de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, quién recordó a su amigo y también abordó la situación en la región de Valparaíso tras los incendios forestales que le costaron la vida a al menos 131 personas.

La muerte de Piñera puso a Moreno a reflexionar sobre los tiempos complejos que ha vivido el país en los últimos años, marcados por varias crisis y polarización política. En ese sentido, el exministro cree que tenemos que aprovechar los últimos hechos para sacar una lección:

“Tenemos que entender que los chilenos hemos vivido años tan difíciles, de tanta polarización y violencia, (…) y que aquí no tenemos enemigos, son adversarios, personas que piensan que un problema se debe resolver de una manera u otra, que hay un camino o hay otro, pero cuya función siempre es estar pensando en como resolvemos los problemas para los chilenos. Lo que tenemos no son enemigos que tenemos que destruir, lo que tenemos que hacer es hacer funcionar la democracia y buscar cuáles son los mejores caminos y qué es lo que la ciudadanía prefiere. Eso es lo que hace que el país no gaste todas sus energías en peleas estériles que causan un enorme daño y pueden llegar a los extremos a los cuales hemos llegado en los últimos años”.

También, destacó la actitud del actual presidente Gabriel Boric y de su amigo Sebastián Piñera por creer en el camino de la sana discusión. “En nuestra propia convivencia tenemos graves problemas, y la actitud del presidente Piñera y el presidente Boric creo que ayudan a entender que el camino es el de la sana discusión, de la democracia, y no el camino de la violencia ni el de la completa oposición ciega”.

Al recordar ciertas actitudes de Sebastián Piñera, que en el espectro público son conocidas como “piñericosas”, y dieron cuerpo a varios chistes, memes y bromas que lo acompañaron durante sus dos pasos por La Moneda, Moreno indicó que “el presidente (Piñera) como todos los seres humanos tenemos una parte dentro nuestro que es una parte de niño, y él la tenía más a flor de piel que otras personas. Él siempre estaba pensando en cosas que a uno le parecía que no había que hacer o le daba temor hacerlas, él las hacía. Como cuando se sentó en el escritorio de Obama”.

En su rol como exministro de Desarrollo Social y Obras Públicas estuvo muy presente en los desastres nacionales que tuvo que combatir el expresidente Piñera. Sobre los incendios recientes en Valparaíso y futuros desastres naturales señaló que “todas las consecuencias del cambio climático nos van a seguir acompañando, en Chile y en el mundo hablamos mucho de mitigación, de como evitar que exista el cambio climático, como evitar tener tantos gases de efecto invernadero de manera tal que no suba la temperatura, pero Chile, en realidad, va a ir al ritmo de lo que haga Estados Unidos, China, y los países desarrollados”. Añadió que “el problema en Chile es la adaptación, como nos adaptamos a este cambio, que está sucediendo a pesar de nosotros y Chile es uno de los países más impactados. Vamos a tener hacia adelante otros incendios de esta magnitud, o peores, vamos a tener escasez de agua (…) el problema de la adaptación en Chile es un tema que tenemos que enfrentar con mucha seriedad, que no puede mirarse desde el punto de vista de un partido político u otro porque va a cruzar a muchos Gobiernos hacía adelante. Este no va a ser el primer incendio y desgraciadamente no va a ser el último, tenemos una amenaza real, por lo tanto tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos y preocuparse de las normas de construcción y hay que tener equipos de emergencia aún mejores”.