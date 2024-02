Desbordes recordó paso por gabinete de Piñera: “No me arrepiento”

En conversación con Infinita, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

El exministro del gabinete de Piñera y expresidente de Renovación Nacional, afirmó que si bien tuvieron varias diferencias políticas, lograron conversarlas. “Se reía cuando yo le decía lo de una nueva candidatura”.

Con respecto a la relación que el presidente Boric y el exmandatario tenían, Desbordes reveló que: “La relación entre el presidente Piñera y el presidente Boric cambió diametralmente. Tenían ahora una relación de cordialidad”.

Además, Desbordes contó sobre su etapa en el gabinete del exmandatario y detalló cómo fue su llegada. “El presidente me hizo ver que el país estaba en una ecrucijada demasiado grande” recordó. “Mis primeras respuestas fueron que no, cuando me pidió ser su ministro, pero al final acepté, dejando en claro que llegaba hasta ahí (en términos de proyección política). No me arrepiento”, agregó.

En ese sentido, deslizó que: “No me arrepiento de haber trabajado con él de manera transparente. Fui de los que tenía total sinceridad a la hora de conversar con él”.