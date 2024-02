José Miguel Insulza y posible pausa del receso legislativo: “si el Gobierno le pone urgencia (a los proyectos), me imagino que el Congreso podrá reunirse”

En una nueva edición de ‘Qué hay de Nuevo’, conversamos con José Miguel Insulza, senador por el Partido Socialista y exministro del Interior, acerca del anuncio de el presidente Gabriel Boric, quien convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), ante la crisis de seguridad que vive el país.

Ante la medida, Insulza señaló que es “el Gobierno tiene claro que es necesario reforzar la seguridad”, pero agregó que “si alguien piensa que las Fuerzas Armadas van a salir a patrullar las calles del centro de Santiago, en eso se va a llevar un desengaño”.

Sobre ese tema, el exministro profundizó: “los militares no quieren verse involucrados en temas de seguridad pública. Lo han trasmitido de distintas maneras y todos lo sabemos. Por lo tanto, si el Gobierno quiere tenerlos, tiene que preguntarles en qué creen ellos que podrían participar. No es que los militares están ávidos por meterse a la calle, ni mucho menos, por el contrario, son bastante reticentes a eso”.

Si bien los parlamentarios se encuentran en un receso legislativo, ante la posibilidad de tener que reunirse por alguna urgencia a los proyectos de seguridad, el senador indicó que “si el Gobierno le pone urgencia a algunos proyectos, como ocurrió alguna vez con los Estados de Excepción, que hay que renovarlos cada 15 días, y hubo que venir a mediados de febrero, me imagino que el Congreso podrá reunirse. Los recesos no significan que no se pueda convocar de urgencia. Eso lo decidirá el Presidente de la República”.

Por otro lado, dio a conocer puntos claves, en los cuales en su opinión, hay que hacerse cargo para mejorar la situación de seguridad en el país. “Hay que hacerse cargo duramente de la reincidencia. El que reincide no puede salir a libertad. A quien comente una falta, a lo mejor pueden darle reclusión nocturna, pero si es segunda vez, lo tienen que dejar preso”. Añadió que “yo nunca he sido partidario de las penas muy altas para los delitos que no son muy graves, pero yo lo que haría sería penar fuertemente el portar armas en la calle”.