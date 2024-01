Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar por educación parvularia “las políticas principales de la agenda legislativa hoy, no apuntan al futuro, ni siquiera al presente del sistema educativo, todo apunta al pasado”.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, abordó la situación de educación parvularia en nuestro país, luego que menos de la mitad de los niños menores de seis años asistieran a un recinto educacional en 2023.

Con respecto a la gestión del Gobierno y el apoyo estatal en este ámbito, Rodríguez señaló que “le ha costado mucho al país tener niveles de cobertura parecido a los países desarrollados, (…) algo ocurre que no hemos logrado desde las políticas publicas convencer sobre la importancia de la educación parvularia”. En la misma línea, añadió que “en general, la educación parvularia es poco atendida desde la políticas públicas, a pesar de la enorme evidencia que existe sobre su rentabilidad social”.

Otro problema que detectó Rodríguez es que “las políticas principales de la agenda legislativa hoy, no apuntan al futuro, ni siquiera al presente del sistema educativo, todo apunta al pasado”.

Acerca de las fallas del sistema en Chile, el experto aseguró que “hoy día, nuestro sistema educacional parvulario es muy desordenado en términos institucionales (…) y tenemos un sector privado con muy poca información. No se sabe cuánta gente está en los jardines privados, es un sistema que está totalmente en pañales; no hay datos”.

Finalmente, agregó que “la parte más central del asunto es cuál es el diseño institucional y cómo se financia, porque el Estado está dispuesto a pagar siete millones de pesos anuales por una carrera universitaria, pero no está dispuesto a pagar eso siete millones en educación parvularia. La sala cuna no es pagada por el Estado, no hay un sistema de financiamiento público de sala cuna”.