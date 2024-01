Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén: “es fundamental acelerar la ley de Infraestructura Crítica”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, se refirió a la contingencia nacional, la crisis de seguridad y su futuro tras terminar su mandato en la alcaldía de Peñalolén.

Con respecto a si desde el Gobierno han instaurado las suficientes medidas para combatir delincuencia, la alcaldesa afirmó que “la pregunta es, ¿estas medidas están teniendo resultados? ¿cuándo esperamos que tengan resultados? y ¿cómo hacemos para que tenga resultados más rápidos? Creo que ahí es donde podemos evaluar si las medidas que se han ido implementando han tenido la eficacia que se requiere, y si no, qué cosas nuevas podemos hacer”.

Recalcó también la importancia de la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica, “lo dijo la ministra del Interior, mientras no se aprueba esta ley, es muy difícil implementar el cuidado de infraestructura crítica en los territorios porque hoy día no es legal poder hacerlo”.

Acerca del anuncio del retiro de la vida pública del expresidente Ricardo Lagos, Leitao señaló que “no se puede dejar de reconocer la contribución que el presidente Lagos tuvo para nuestro país, en la recuperación de la democracia, en el trabajo de articular una oposición en el momento para poder terminar con una dictadura”.

Finalmente, al ser consultada por sus planes al terminar su mandato como alcaldesa de Peñalolén indicó que “como decía un amigo mío, el que nace chicharra muere cantando entonces es difícil que te diga, me voy a jubilar de la política, no lo he pensado de ea manera, me gusta lo que hago, me gusta el servicio público, creo que en ese minuto tendré que decidir cuál es la mejor forma de seguir sirviendo y aportando desde la política en distintos espacios”.