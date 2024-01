Alejandro Ferreiro, vicepresidente de Chile Transparente y corrupción en el país: “Chile, a diferencia de otros países, mantiene la capacidad de asombro”

En diálogo con Infinita, el vicepresidente de Chile Transparente, Alejandro Ferreiro, se refirió al último Índice de Percepción de Corrupción.

Esta semana, se dio a conocer el último reporte de Transparencia Internacional que mide la percepción de la corrupción en el mundo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) Chile retrocedió un puesto en comparación con el periodo analizado el año anterior, del 28 al puesto 29.

Según explicó Alejandro Ferreiro: “Este índice mide los hechos ocurridos entre octubre de 2021 y octubre de 2023. Las noticias que hay entremedio no han sido buenas. Me gustaría poner perspectiva. Es cierto que en Chile hemos tenido una asociación de escándalos, pero es cierto que Chile, a diferencia de otros países, mantiene la capacidad de asombro. Los vacíos que se generan a partir de estos escándalos, se aprueban por mayorías. No hemos perdido la capacidad de reaccionar y lo hemos hecho de manera transversal”.

En ese sentido, afirmó que la corrupción no es un fenómeno que se acabará. “La corrupción existirá siempre que existan humanos gobernando. Mientras exista la percepción y crezca la percepción de que el que al hace mal va a pagar, y de que la sociedad no se resigna, y de que es una enfermedad acotada y no un cáncer, el país va a avanzar razonablemente”.