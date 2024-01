Ignacio Imas: “Hoy no hay una política pública que haga subir al presidente de manera fuerte al 40% en aprobación”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizó la actualidad política.

En diálogo con Infinita el analista político se refirió a la aprobación que mantiene el presidente Boric en las encuestas. “Es un fenómeno interesante. Boric tiene un 30% que es demasiado leal con él. Está circunscrito a jóvenes ilustrados entre 18 y 30 años con educación superior completa y en personas mayores de 50 años también. Ese 30% es muy probable que lo acompañará siempre. Cuando alguien se estanca en 30% es difícil que subo al 35% o 40%. Hoy no hay una política pública que haga subir al presidente de manera fuerte al 40%”.



Respecto de la relación entre ambas partes de las coalición de Gobierno (Socialismo Democrático y Frente Amplio), Imas no lo ve como un problema para el mandatario. “Las discusiones de las dos coaliciones de gobierno, es notorio que no le toca al presidente, o no llega a su figura. Toca todo su alrededor, pero no a él. Es un fenómeno bastante difícil de entender”.

Asimismo, consultado por cómo ve la ciudadanía a la clase política, fue tajante. “Lamentablemente la élite no está viendo la crisis de confianza, que ocurre en varios lugares del mundo”.

Finalmente, al preguntarle si es que considera que el expresidente Sebastián Piñera podría tener una nueva candidatura presidencial, afirmó que: “Si creo en la palabra del Presidente Piñera, entendería que no va por una tercera vez. Igualmente lo anduvo matizando. Creo que sí podría tirarse con todo a la piscina. Podríamos tener un Bachelet vs Piñera nuevamente. Habla muy mal de nuestra democracia en términos de renovación de liderazgos”.