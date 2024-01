Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura: “No estoy para darle un ultimátum a nadie, pero aquí falta carácter” del Gobierno

En ‘Déjate Caer con Neme’, conversamos con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), acerca de la situación de inseguridad en los sectores rurales del país y el llamado a tomar acciones por parte de de la Asociación Gremial de Camioneros al Gobierno.

Esto luego que los transportistas dieran un ultimátum de 72 horas al Ejecutivo para tomar “medidas concretas” de seguridad tras el asesinato de dos agricultores en Malloa, Región de O’Higgins. El Gobierno, a través del ministro Álvaro Elizalde, rechazó la forma de los camioneros y señaló que “lo que necesitamos es diálogo”.

Al respecto, Walker comenzó indicando que “las bandas de crimen organizado se desplazaron desde los sectores urbanos a los sectores rurales, porque hay mucha menos protección, menos presencia policial, menos tecnología”.

Con respecto a La Moneda, Walker señaló que “el Gobierno está mandatado a mantener el orden público y la seguridad de un país, y, para qué estamos con cosas, no ha podido hacerlo. Esto los ha superado absolutamente”. Asimismo aseguró que no le han tomado el peso a la situación: “Hay una desconexión con la realidad muy grande. Yo creo que no nos han creído”.

Finalmente, cerró asegurando que su intención es cooperar con la autoridad para combatir la delincuencia. “Yo, como líder de la Sociedad Nacional de Agricultura, no estoy para darle un ultimátum a nadie, estoy para ojalá cooperar con la autoridad para tener un nivel de seguridad mucho mayor. Pero aquí falta carácter, falta convicción, falta sentido de la realidad”.