Claudio Narea: con Jorge González “cerramos un capítulo y en buena”

En una nueva edición de ‘Déjate Caer con Neme’, conversamos con Claudio Narea, músico y ex guitarrista de Los Prisioneros, acerca de su presente musical, la polémica por la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña y su relación con Jorge González.

Narea se encuentra en medio de una gira a lo largo del país, donde tocan tanto canciones de Los Prisioneros como canciones propias. Sobre cómo transforma los temas de su reconocida exbanda en vivo, el músico contó que “son adaptaciones. Hay muchas bandas tributos de Los Prisioneros que buscan hacerlo lo más parecido al grupo. En este caso es distinto, nosotros no tratamos de hacerlo igual, en ningún caso”.

El guitarrista también se refirió a la polémica por la presencia del artista mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña, tras peticiones de cancelación por las referencias al narcotráfico en sus letras: “tengo sentimientos encontrados. Por un lado yo ni cacho a Peso Pluma, lo he escuchado al pasar, pero lo de la censura no me gusta. (…) en general, me parece que si hay artistas que son cercanos a los narcos es flaco favor llevarlos a la Televisión, si el dinero es público. Pero ya anunciado, yo no lo des-anunciaría. No corresponde”

Al ser consultado por su ex compañero de banda Jorge González contó que “el año 2021 alguien, que después supe que era Jorge, tomó contacto conmigo por Instagram. No era primera vez que tomaba contacto conmigo desde redes informales. Cuando supe que era él, estuvimos hablando unos 25 días y creo que logré entender muchas cosas de él, logramos estar en buena pero finalmente, producto de sus cambios de humor, decidí dejar hasta ahí la conversación”. Finalmente, agregó que “tocamos todos los temas, yo creo que cerramos un capítulo, y en buena”.