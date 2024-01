Daniel Rebolledo sobre disminución de homicidios: “Un 3% no es para salir a celebrar. Son 18 homicidios menos”

En una nueva edición de ‘Qué Hay De Nuevo’, Daniel Rebolledo Investigador del programa político de Libertad y Desarrollo se refirió a la situación de seguridad en Chile.

El Ministerio del Interior presentó el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios en nuestro país, donde se pudo constatar que entre el primer semestre de 2022 y 2023, hubo una disminución de un 3% de los homicidios.

El subsecretario Eduardo Vergara, explicó que en 2022 “contábamos con una frecuencia de 651 casos, con una tasa del 3,3 cada cien mil habitantes. Y el año 2023, con una frecuencia de 633, con una tasa del 3,2 cada 100 mil habitantes”.

En diálogo con Infinita, Rebolledo fue tajante sobre el informe. “Un 3% no es para celebrar. Son 18 homicidios menos. No es un quiebre del alza como dijo el subsecretario. No es algo para salir a celebrar por ningún lado”.

Además, se refirió a las solicitudes para que se instaure un Estado de Excepción en la Región Metropolitana. “Tendría cuidado con lo siguiente: La presencia de los militares en la Macrozona Norte y Macrozona Sur ha tenido efectos, eso es innegable. Tendría cuidado con ciertas medidas que deberían ser temporales, pasen a ser permanentes. Son medidas que son el último recurso. Cuando sacas a la calle a los militares ya no tienes nada más que hacer”.