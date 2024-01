Alcalde de Olmué, por presentación de Damas Gratis: “El tiempo demuestra quién tiene o no la razón”

En una nueva edición de ‘Déjate Caer con Neme’, Jorge Gil, el alcalde de Olmué, realizó un balance del Festival de Olmué, que finalizó la noche del domingo 21 de enero, con la participación de artistas como José Luis Rodríguez “El Puma”, Cebolla y Bodoque, Inti Illimani y la Orquesta Huambaly.

Al consultarle al Alcalde por la última versión del Festival, señaló que el balance, a su juicio, es totalmente positivo. “Las presentaciones artísticas fueron de un alto nivel, fue muy familiar, un festival cercano. Estamos muy contentos también por la parte televisiva, por el rating. Fueron jornadas redondas donde se mezcló lo romántico, con el folclore y el humor”.

También habló de la presentación de Damas Gratis, show que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, pidió que se cancelara por fomentar “la cultura de la muerte y la violencia”. En ese sentido, Gil indicó que “el tiempo demuestra quién tiene o no la razón. el día que estuvo Damas Gratis todos lo pasaron espectacular. era un publico transversal muy respetuoso, las canciones todas muy alegres y bailables, nosotros vimos que fue una fiesta (…) yo respeto todo tipo de opiniones, si a alguien no quiere ver un espectáculo televisivo, que no lo vea, pero yo no puedo imponer a los demás que lo que no me gusta a mi no le guste a los demás”.

Con respecto a algunas críticas por las presentaciones de los humoristas y la referencia al consumo de marihuana, Gil puntualizó que “el tono y el contexto era una presentación que buscaba que los asistentes lo pasaran bien, que rieran, compartieran (…) los humoristas generan alegría entre todos nosotros”.