Lorena Facuse, alcaldesa de Cerrillos, tras triple homicidio en la comuna: “Deberíamos ser parte del plan ‘Calles Sin Violencia’”

Un triple homicidio se registró durante la noche del jueves 18 de enero en la comuna de Cerrillos. Tres personas (las tres chilenas; dos hombres y una mujer) en situación de calle fueron asesinadas a tiros en un paso en altura por sobre el Zanjón de la Aguada, por razones que aún se desconocen. El crimen remeció a la comuna y a su alcaldesa, Lorena Facuse, a quien contactamos en ‘Qué Hay De Nuevo’.

“Estoy devastada”, partió diciendo la edil, quien expresó frustración debido a que las políticas de seguridad pública que han implementado en la comuna no lograron evitar una situación tan macabra:

“Hemos venido redoblando los esfuerzos presupuestarios en seguridad pública. Hace 1 año teníamos 700 millones de pesos. Hoy tenemos más de $2.000 millones… Justamente anoche estábamos haciendo control nocturno en distintos lugares de la comuna con el ministerio de Transportes y Carabineros. Aún así no fue suficiente”.

Facuse apuntó a que Cerrillos no es parte del Plan Calles Sin Violencia, una situación que cree que se debe corregir para evitar más crímenes en el futuro:

“Como alcaldesa quiero ser parte de la solución, pero hay cosas en donde, legalmente, los municipios solo podemos llegar hasta cierto punto. No somos las policías. Aquí en Cerrillos no se ha aumentado la dotación. No somos parte del plan Calles Sin Violencia. Necesitamos que la policía tenga más apoyo… Cerrillos debería estar dentro del plan Calles Sin Violencia. Lo he pedido desde el minuto 1. Creo que la estrategia de dejar comunas afuera y otras adentro no es efectivo, debiese haber un plan que aborde la Región Metropolitana completa”.

La alcaldesa fue cuidadosa de no culpar a las autoridades por lo sucedido, entendiendo que se están tomando medidas de seguridad pública, pero instó a que estos se redoblen para no tener que lamentar más muertes producto de la violencia:

“El gobierno ha hecho un esfuerzo y hemos tenido una inversión histórica en seguridad… Pero estamos llegando muy tarde a todo. Estamos dispuestos a colaborar, pero se necesita que la policía tenga más recursos”.