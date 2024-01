Jorge Riesco reconoce conversación con ministra Maisa Rojas por dichos sobre proyectos mineros: “Nos preocupa este tipo de expresiones”

Los últimos días se ha desatado una polémica por las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quién afirmó en un conversatorio sobre la minería de la Universidad Adolfo Ibañez que no es urgente para el país “un proyecto minero grande”. En conversación con ‘Más que Números’, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, se refirió a los dichos de la ministra, al acuerdo entre Codelco y SQM e hizo un mea culpa por la deficiente conversación entre Sonami y el Ministerio de Medio Ambiente.

El titular de la Sonami se refirió al debate en torno a los dichos mencionados anteriormente, señalando que la Ministra “tuvo la amabilidad de llamarme ayer en la tarde, me explicó que su expresión se refería concretamente al caso que estaba explicando en particular. Por lo tanto, no tenía la connotación que se le había entendido en un principio. Ella considera que fue sacada de contento esa frase, que se entendió mal”. Asimismo, indicó que “yo le agradecí mucho sus aclaraciones y con la misma claridad le dije que para nosotros, dada la historia de la consideración que ha tenido la minería particularmente por parte de los sectores medioambientalistas, teníamos todo el derecho a interpretar la frase en un sentido como lo habíamos hecho”.

Con respecto al mismo tema, recalcó que “no nos sorprende en el fondo, porque veníamos saliendo de discusiones largas a propósito del primer proceso constitucional, en donde se trató prácticamente de eliminar la minería. Sabemos que hay un sector político que probablemente tiene como meta eso, entonces uno suma 2+2 y dice, de nuevo nos están dando (…) lo que nos preocupa cuando hay este tipo de expresiones es que no se le ha tomado el peso a la importancia que tiene el crecimiento y el poder desarrollar el potencial minero que tenemos hoy en día. En el cuál se basaría un crecimiento en la recaudación fiscal que hoy día está tratando de obtenerse por la vía de subir tasas impositivas”.

En otros temas, con respecto a la fluidez de la conversación entre el ente minero y el Gobierno, Riesco afirmó que “la verdad es que no, yo hago un mea culpa de parte nuestra, no hemos sido especialmente diligentes en buscar un contacto más fluido con el Ministerio de Medio Ambiente”.

Al ser consultado por su opinión ante el acuerdo de SQM y Codelco indicó que “es un acuerdo complejo, pero el fondo, que se haya llegado a esta intención de poder prolongar la explotación del salar, (…) desde el punto de vista de un negocio, parece algo bastante lógico y razonable”

Finalmente, señaló que “hay que consolidar la propiedad minera con el derecho de extraer el litio y eso se hace con los medios legales que hoy día existen (…) el problema que tenemos hoy día, es que el Estado tiene la pretensión de hacer el Litio por sí solo, y eso es lo que está de alguna manera impidiendo que el resto de los proyectos se desarrollen”.