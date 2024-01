Ministra Jara aseguró que Pablo Zalaquett la invitó a las reuniones en su casa y señaló que el manejo de esto “se pudo hacer mucho mejor”

Tras una investigación de CIPER, se dio a conocer que seis ministros, incluida la ministra Jara, asistieron a polémicas reuniones con el sector empresarial en la casa del lobbista, Pablo Zalaquett, sin registrarlas bajo la Ley de Lobby. Con respecto a las reuniones, la titular de la cartera desmintió que haya informado de manera previa y pedido la autorización del Presidente de la República. En tanto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, confirmó la versión de Jeannette Jara.

En una nueva edición de ‘Déjate Caer con Neme’, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a su participación en estas polémicas reuniones.

Al ser consultada por cómo llegó a esas reuniones, señaló que “a mí me invitó Zalaquett mismo (…) yo lo había ubicado una vez en un evento social de la Cámara de Comercio de Santiago, ahí me lo presentaron. Sí sabía que era lobbista. En ese periodo yo estaba conversando con todo el mundo, entonces no me pareció raro que me haya llamado”. Asimismo, la secretaria de Estado, afirmó haber asistido a tres reuniones y que tenía conocimiento de quienes estarían en ellas.

Tras esto, puntualizó que estas reuniones no tienen nada que ver con el proyecto de reforma de pensiones por dos motivos. “Primero, porque todas las indicaciones del Gobierno se anunciaron con mucha anticipación, y no se metieron al congreso hasta hace poco porque todo este tiempo se trato de buscar un acuerdo con la oposición. Y se anunciaron en todas las mesas técnicas que fueron en tiempos distintos a estas reuniones. Y la segunda razón es porque acá estoy dando la cara para decirlo, porque no tengo razón para esconderme. Porque pude haberlo hecho mejor, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto de reforma a las pensiones, acá la responsabilidad es mía”.

Al preguntarle si el mandatario Gabriel Boric estaba enterado de su asistencia a estas reuniones, Jara se negó, señalando que no le pidió autorización. “El presidente no me autorizó para ir a la reunión de Zalaquett porque yo no le fui a pedir permiso a él, no porque sea una rebelde ni nada de eso, si no porque yo tengo un mandato, que es negociar, conversar, exponer, explicar y eso es lo que hago todos los días con un conjunto de actores sociales y políticos (…) no creo que haya sido lobby, si hubo algún tipo de lobby, fue el que yo traté de ejercer arriba de ellos, y no al revés. A mi nadie me pidió nada. Yo no tengo nada que ir a negociar con ellos, porque nosotros lo que queremos es que esto cambie, para mejorar las pensiones”.

Finalmente, la ministra del Trabajo asumió que pudo haber hecho mejor las cosas. “La autocritica es muy necesaria, yo la he hecho desde le primer día. Se pudo hacer mucho mejor esto, entre otras cosas, porque no tengo nada que esconder. Se genera una sospecha gratuita”.