Exfiscal Gajardo emplaza a la UDI por caso Cathy Barriga: “No pueden desentenderse. Ellos la pusieron para este cargo”

El exfiscal y abogado, Carlos Gajardo, se refirió al caso que tiene a la exalcaldesa Cathy Barriga acusada de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’ , el ex persecutor entregó detalles de la formalización contra la ex alcaldesa de Maipú. “Esto es 20 veces lo ocurrido en Algarrobo, 25 veces lo de Vitacura y el ex alcalde Torrealba, 500 veces el caso Democracia Viva y 900 veces lo de Karen Rojo, para dimensionar cuando hablamos de los 30 mil millones de fraude al fisco. Es el fraude más cuantioso que ha investigado la Fiscalía a nivel municipal”.

Respecto de lo que podría ocurrir con la otrora jefa comunal, Gajardo fue tajante. “Se cumplen los requisitos de decretar la medida de prisión preventiva. Por el peligro que presenta para la sociedad”.

Sobre las penas que arriesga Barriga, el expersecutor explicó que de los delitos que se le imputan: “El más grave es el de Fraude al Fisco, que es algo que tiene penas altas. Se calcula en base al monto. Si el monto supera las 400 UTM, 26 millones de pesos, cada uno de los delitos van de 5 años y un día hasta 15 años. Simulaba ingresos que no había y se blanqueaban estados financieros negativos”.

“Había una estructura que tenia la alcaldesa para defraudar en Maipú. Le daba instrucciones a los funcionarios de que no dejaran nada por escrito, por ejemplo. Pedía que se hablaran algunos temas personalmente. También quería inventar una “funa” a un concejal. Era un grupo organizado que respondía cuando habían personas que buscaban darle transparencia a lo que estaba sucediendo”, declaró Gajardo.

Finalmente emplazó a los partidos políticos en general, y a la UDI. “No pueden desentenderse de esto. Ella llegó gracias a su vinculación con un partido (la UDI). Hay una responsabilidad de los partidos de hacerse cargo de quiénes ponen para ciertos cargos”.