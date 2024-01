Pablo Urquízar: “Es un error dialogar con la CAM. Negociar con ellos no tiene sentido”

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, el exdelegado presidencial de La Araucanía, Pablo Urquízar, se refirió a la situación que se vive en la Macrozona Sur.

En conversación con Infinita, Urquízar presentó su libro llamado “Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur: problemas y desafíos actuales” que aborda la situación histórica de la Macrozona Sur.

Sobre el inicio del libro, Urquízar contó que: “En 1997, con un atentado en Lumaco, comenzó un espiral de violencia que hoy nos tiene con una crisis de seguridad profunda en la Macrozona Sur (…) hay una crisis de DD.HH”.

Respecto de la situación actual que se vive en la zona, Urquízar fue tajante. “Un estado que actúa con contradicciones y actúa de manera diferente entre las policías, FF.AA y otros, hace que no sea posible avanzar de manera sustantiva frente a una realidad de violencia y terrorismo en la Macrozona sur”.

Consultado si es que se debería dialogar con la CAM, propuesta realizada por el INDH, el exdelegado fue tajante. “No, bajo ningún aspecto. La CAM hoy está absolutamente alicaída. Sus principales liderazgos están presos. Unos condenados y otros en prisión preventiva. Me parece un error completo dialogar con quienes están presos por graves delitos. Negociar con ellos no tienen ningún sentido. El Estado no debe vincularse con quienes vulneran y violan los Derechos Humanos de familias Mapuche”.