Pablo Allard y reapertura de Baquedano: “Poco a poco vamos dejando atrás el octubrismo”

El pasado martes 9 de enero, con la presencia de los ministros de Interior, del Trabajo y de Vivienda, se inauguró el nuevo acceso a la Estación Baquedano de la línea 1 del Metro, el cual permanecía cerrado desde el Estallido Social del 2019, producto de desórdenes y vandalismo en el sector.

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y socio de Allard Partners, Pablo Allard, abordó la reapertura del acceso a la estación, la recuperación y los desafíos de la denominada “zona cero”, y la Ley Uber.

Consultado por la reapertura, Allard expresó que “es una gran noticia”, ya que “estamos hablando una de las estaciones más importantes de Santiago (…) poco a poco vemos cómo se va dejando atrás la estética, la violencia y la imagen del octubrismo, y volvemos a recuperar la ciudad para las personas”.

Siguiendo con lo anterior, con la iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de limpiar y pintar nuevamente la fachada, y de los locatarios al reabrir sus negocios, “vamos recuperando la ciudad para todos y todas, y no solo para aquellos que querían apropiarse de esto como una especie de memorial y una violencia que tuvo un costo altísimo”.

Respecto de la estatua del General Baquedano, la cual fue retirada del sector, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD manifestó que “si se hace hoy día un plebiscito, a nivel nacional, para ver si vuelve Baquedano, les apuesto que arrasa la opción de que vuelva”. Sin embargo, no necesariamente volverá a la plaza en la que estaba.

Si bien este acceso a la línea 1 del Metro quedó “en medio de una especie de explanada de cemento”, Allard explicó que “se va a rediseñar completamente con un proyecto que va a mejorar mucho las condiciones urbanas paisajísticas, y mantener Plaza Baquedano como el principal lugar de conmemoración y de encuentro para celebrar y manifestar demandas legítimas”.

Pasando a otro tema, respecto de la Ley Uber, el socio de Allard Partners indicó que “lamentablemente, la ley, que es buena en términos generales, tiene un par de capítulos que son demasiados específicos y que empiezan a dificultar la puesta en marcha de esta nueva fase de las aplicaciones de transporte”. En concreto, tiene que ver con la cilindrada que tienen que tener los vehículos o porque las personas no han alcanzado a regularizar su situación para tener licencia profesional, dejando fuera “a un montón de vehículos que están funcionando”. Como consecuencia “va a haber un impacto en el empleo significativo”.

Por último, Allard señaló que “yo no he visto ninguna voluntad de las autoridades de hacer un plan de capacitación y de reconversión de los socios conductores para que obtengan su licencia”. En suma a ello, “tampoco veo un plan de gradualidad en las exigencias respecto a los vehículos y las cilindradas, y esto es lamentable porque no solamente va a dejar a muchas personas de un día para otro sin empleo, sino que además se está mirando esto desde Santiago, las aplicaciones en regiones han cubierto una demanda de transporte que no estaba presente”.