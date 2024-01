Frank Sauerbaum por reforma previsional: “Yo creo que el Gobierno se equivocó”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Frank Sauerbaum, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, se refirió a la indicación del Gobierno para distribuir la nueva cotización en 3% al Seguro Social y 3% a capitalización individual.

Con respecto a la propuesta del Ejecutivo, el diputado puntualizó que “el Gobierno si presenta un proyecto absolutamente refundacional, que no soluciona los problemas de fondo, nosotros tenemos el legítimo derecho de hacer la advertencia y oponernos a un mal proyecto. Nadie está obligado a votar una mala idea”. En la misma línea, criticó el proyecto por que no aportaría a la cantidad de personas que esperaba. “El beneficio que el Gobierno entrega va a ser muy acotado. Tenemos hoy día dos millones de personas jubiladas, algo así como 900 mil de ellas van a ser beneficiadas, el resto no, por eso para nosotros era necesario subir la PGU”.

Al preguntarle por la postura de su partido, Renovación Nacional, señaló que “nosotros íbamos a votar en general a favor porque se aumentaba la pensión garantizada universal (PGU) a 250 mil pesos, y eso el Gobierno lo saca en esta segunda indicación, por lo tanto hay un incentivo menos para la centro derecha de votar a favor”.

Finalmente, aseguró que, en su opinión, la decisión del Gobierno no fue la correcta. “Yo creo se equivocó, se lo dije a la ministra, ellos pretenden llegar a un acuerdo pasando una aplanadora, y allá en el Senado la oposición está mucho más dura”.