Entrevistas Alcalde de Lo Barnechea por situación de seguridad: “Me siento bastante solo. Tenemos la mitad de los Carabineros que teníamos antes” En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, se refirió a la situación de seguridad en su comuna y en Chile. En diálogo con Infinita, el jefe comunal se refirió al trabajo que hacen en su comuna para combatir el crimen organizado y la delincuencia. “La seguridad nos consume el 40% del tiempo. Estamos todo el día pendientes. Estamos viendo mucho las formas nuevas en que están cometiendo los delitos. Está siempre evolucionando”. Asimism0, valoró el apoyo de la embajada de Estados Unidos quienes les están brindando ayuda en la materia. “Estamos viendo posibilidades de que el FBI nos apoye y nos entregue recomendaciones para poder combatir de mejor manera el crimen organizado”. Consultado por algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, como el Plan Calles Sin Violencia, Lira fue tajante. “Son iniciativas bastante lentas e insuficientes. Apuntan a cierto tipo de comunas. Yo me siento bastante solo acá en mi comuna. La cantidad de apoyo de las fuerzas policiales ha ido disminuyendo. Ahora tenemos la mitad de los Carabineros que teníamos hace algunos años atrás, ya que los han cambiado a otras comunas”.

