Felipe Larraín, exministro de Hacienda, cree que “hay mucho diseño ideológico” en el proyecto de reforma previsional

En conversación con ‘Más que Números‘, el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, abordó las propuestas para la reforma de pensiones, su impacto en el mercado laboral y el proyecto de permisología.

Consultado por las distintas propuestas impulsadas por el Gobierno y la oposición para la reforma previsional, el director de Clapes UC declaró que “más allá de las propuestas de lado y lado, esto partió con un 6-0, ahora estamos llegando a un 3-3, pero todavía es una propuesta de un partido de Gobierno, porque la Democracia Cristiana es un partido de Gobierno, entonces no reúne el consenso”. En ese sentido, “cuando se pase a la sala, más allá de la comisión donde tiene mayoría el oficialismo, va a haber una discusión más en serio, y todavía más en serio en la discusión que viene en el Senado, porque el Gobierno no tiene mayoría”.

Siguiendo con lo anterior, Larraín quiso aclarar que “esto no es solo una discusión del 3-3, de cuánto va cuentas individuales, cuánto va a un sistema de reparto, es también temas importantes como la licitación de stock, el hecho de que aquí corremos el riesgo de que con el proyecto del Gobierno todo ha estado basado en cómo se reparte, pero qué pasa con la indecisión de la industria, vamos a quebrar en dos, uno la administración de los fondos y de las cuentas”.

A su juicio, además de la propuesta del 3-3 (3% para cuentas individuales y 3% para solidaridad), el exministro de Hacienda cree que “hay mucho tema, mucho paño que cortar y no solamente el tema del 3-3”.

Respecto de la licitación de stock, Larraín explicó que “permite que entre un ente estatal”, el cual puede comenzar a bajar comisión y llevarse las licitaciones, entonces “yo me pregunto en qué condiciones va a competir el ente estatal, va a estar compitiendo en igualdad de condiciones con los entes privados que administran fondos (…) no me parece bien el hecho de que estemos a mata caballos imponiendo las mayorías y sin posibilidad de discusión”.

Desde su punto de vista, “creo que hay mucho de diseño ideológico en este proyecto (…) al Gobierno no le gusta el sistema de administración privada de los fondos y le gustaría ver un ente estatal administrando los fondos, y ojalá que tuviera la mayor participación de mercado, la pregunta es en qué condiciones va a competir”. En esa línea, “esto es parte del problema de diseño que vemos acá, es está concepción que se ha dicho bastante, que parece que al Gobierno le interesara más eliminar las AFP que subir las pensiones de las personas”.

Por último, en lo positivo, en cuanto al proyecto de permisología, expresó que “creo que es un proyecto que avanza de forma significativa aunque uno podría ser más ambicioso respecto de lo que hace”.