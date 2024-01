Diputado Andrés Celis dice que “todavía hay tiempo” de bajar a Peso Pluma de Viña: “No es censura, él ya ha venido”

Sigue la polémica por la presentación del artista mexicano Peso Pluma, ratificado por la organización del Festival de Viña luego de haber suscitado críticas por las apologías al narcotráfico que contienen algunas de las letras del cantante.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el diputado Andrés Celis (RN), criticó la resolución del certamen, asegurando que aquí no se está hablando de censurar a un artista, sino que el cuestionamiento tiene que ver con que se cuente con Peso Pluma en un contexto de un festival que nace de una instancia pública:

“Este festival lo organiza un ente público, que lo auspicia con ingresos públicos, y trae a un artista que está ligado y hace una apología al narco y a la narcocultura. Aquí no hay nada de censura ni discriminación. Él ya estuvo en Chile y le fue espectacular. No creo que sea válido que una Municipalidad contrate a artistas que promueven al narco”.

Ante eso, el diputado Celis asegura que el Festival de Viña se está equivocando al insistir con traer al intérprete mexicano a la Quinta Vergara:

“Cometieron un error, y la explicación agrava la falta. Cuando dicen que aquí hay censura y discriminación, eso no es así para nada… Él justifica un estilo de vida más allá de sus canciones. No lo puede auspiciar un Estado”.

Sobre las críticas sobre la falta de control que tuvo la organización de Viña 2024 a la hora de decidir incluir a Peso Pluma en su parrilla, el parlamentario de la región de Valparaíso se lavó las manos:

“Yo me he desligado del Festival de Viña. Intento no involucrarme mucho para no parecer frívolo. Pero nunca pensé que iban a llegar a este límite”.

Para Celis, el problema con Peso Pluma no tiene que ver solo con el contenido de algunas de sus letras, sino que apunta a que él considera que el artista tiene vínculos literales con el narcotráfico:

“Cuando Alejandro Fernández cantaba ‘mátalas’, pese a que lo decía de una forma metafórica, era distinto porque él nunca ha tenido una actitud en contra de las mujeres. Solo incluía dentro de sus letras menciones que él las consideraba como ‘de pasión’. Aquí es distinto. Este es un artista que nace del narco”.

Por eso, instó a la organización de Viña 2024 a cambiar su postura:

“Yo creo que aún es tiempo para que Peso Pluma no venga al festival de Viña”.

No solo Peso Pluma: Llamado del presidente Boric

El diputado Celis también se refirió a la polémica de la semana, luego de que se revelara que distintas figuras políticas participaron de reuniones en casa del lobbista Pablo Zalaquett sin inscribirlas bajo la ley de Lobby. En ese sentido, dijo que es bueno que el presidente Gabriel Boric haya llamado a sus ministros para obligarlos a registrar dichos encuentros:

“Creo que cometieron una falta, no un error, y espero que la Contraloría así lo constante. Me extraña que hayan sido tan ingenuos de haber asistido a casa de Zalaquett cuando todos sabemos que es el lobbista número 1 de Chile. Tiene relaciones cercanas con muchísimas empresas para hacer lobby”.

También enfatizó que ‘está lleno’ de lobbistas que frecuentemente invitan a comer a figuras para discutir proyectos políticos.