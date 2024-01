Cecilia Fuentes, economista: “Se está insistiendo con una reforma de pensiones que técnicamente es muy deficiente”

En conversación con ‘Más que Números’, la economista y directora del ESE Business School, U. Andes, Cecilia Fuentes, se refirió a diversas temas de relevancia nacional, incluyendo la reforma previsional que empuja el gobierno.

Cecilia Fuentes puntualizó su preocupación con respecto a los resultados del último Informe de Política Monetaria (IPOM), “yo creo que este debería ser el tema número uno en la agenda de las política públicas. Esta muy mala noticia que está pasando respecto al crecimiento de tendencias, esto significa que en términos per cápita vamos a estar creciendo menos de uno por ciento al año, y en la práctica, esto para los ciudadanos significa que es muy difícil que mejoren sus condiciones de vida, que obtengan mejores empleos, que tengan mejorías de salarios. (…) Sin crecimiento no vamos a resolver las demandas sociales, (…) el centro es lograr crecimiento y de esa forma lograr recursos para el Estado que le permitan entregar mejores beneficios a la población”.

Al consultarle a la economista por su punto de vista ante la reforma tributaria que propone el Gobierno, explicó por qué cree que esta no se vaya a aprobar. “Estamos insistiendo con una reforma de pensiones que técnicamente es muy deficiente, que no cuenta con el necesario sustento técnico”. Enumeró tres razones por las cuales, en su opinión, la propuesta no es lo suficientemente atractiva para ser aprobada. “Los análisis técnicos muestran que el principal problema que tenemos es que la gente cotiza muy poco, entonces hacemos una reforma que pone un impuesto al trabajo. Por lo tanto, en ese sentido, es negativa. Los análisis técnicos muestran también que las pensiones el día de mañana van a ser inferiores a las pensiones actuales, e introducimos puntos a reparto, que es completamente contrario a lo que necesitamos. Los análisis técnicos muestran también que las administradoras de fondos de pensiones lo han hecho bien administrando los ahorros de los trabajadores… y hacemos una reforma que desarma la organización actual y que tiende a que parte importante de los recursos terminen bajo la organización del Estado, lo que genera un montón de conflictos de interés”.

Finalmente, indicó que “no enfrenta el necesario aumento en la edad de jubilación, no enfrenta los temas de informalidad. Yo la verdad entiendo el apuro político del Gobierno, pero desde el punto de vista técnico, es de esperar que esta reforma no se apruebe”.

Al ser consultada por el reciente acuerdo entre Codelco y SQM por el litio, Fuentes afirmó que valora la licitación. “Yo tiendo a valorar este acuerdo en forma positiva, no como lo mejor que podría haber habido, pero desde el punto de vista de lo que es realísticamente posible de hacer, creo que esto mejora el status quo. (…) Lo que me preocupa de esta licitación es como se generen los ingresos que recaudará el fisco. Me preocupa que finalmente parte de estos ingresos se utilicen para tapar ineficiencias de Codelco”.