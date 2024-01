Nelson Venegas, presidente de comisión de Ética de la Cámara, por reuniones con Zalaquett: “No he participado ni tampoco lo haría”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el diputado Nelson Venegas (PS), presidente de la comisión de Ética de la Cámara, se refirió a las polémicas reuniones de figuras políticas en casa del lobbista Pablo Zalaquett, las cuales no fueron registradas bajo la ley de Lobby. La confesión del ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre que empresarios salmoneros le expresaron deseos para el futuro de la industria, solo complicó el panorama.

Durante la conversación, el diputado Venegas fue cuidadoso de no analizar demasiado en profundidad el caso, ya que se encuentra en plena etapa de investigación de lo sucedido:

“No sé si puedo hablar tanto de eso. Hoy soy miembro de una instancia que tiene que investigar por ley este tipo de situaciones. Todo juicio anticipado que dé puede inhabilitarme de tomar decisiones en el futuro”.

En ese sentido, enfatizó la labor que le corresponderá a la comisión de Ética en medio de todo este escándalo que ha remecido a la clase política:

“La comisión de Ética surge para verificar conductas de probidad, pero cuando surge la ley de Lobby, específicamente realiza el mandato que se lleve a cabo el estudio, investigación y eventual sanción de conductas que la vulneren… Básicamente somos una comisión investigadora”.

Venegas hizo hincapié también que el hecho de que estén investigando lo sucedido en estas reuniones con Zalaquett no significa que efectivamente se hayan cometido irregularidades, y por eso es importante indagar en los detalles del caso. También, expresó esperanza que estos casos fomenten una conversación más clara en el futuro sobre la importancia de la transparencia:

“No tengo la certeza de que existan faltas, hay que investigarlo… Acá estamos frente a algo que creo que va a sentar un precedente ¿Cuál es el deber de publicidad y transparencia que tienen los actos de los funcionarios públicos? Todo esto puede ser una crisis, pero también puede ser una oportunidad de discutir sobre transparencia”.

El diputado Venegas también declaró no haber estado presente en ninguna reunión en el domicilio de Pablo Zalaquett: “No he participado ni tampoco participaría”.

Para el parlamentario, el gran desafío que tiene la Comisión de Ética ahora es sacar a la luz un tema que es fundamental para el país y la política:

“Quiero ser súper cuidadoso para no quedar inhabilitado de la investigación posterior, pero puedo decir que existe una desvinculación terrible de la ciudadanía con la política. No estamos hablando de cualquier cuestión: Estamos hablando de un desafío que tiene que ver con la legitimidad de la democracia… Lo que estamos discutiendo hoy no es un tema menor, estamos hablando del poder que tiene el dinero”.