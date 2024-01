Eduardo Gatti: “La música se ha empobrecido mucho, hoy cualquiera se cree músico”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el músico nacional, Eduardo Gatti, comentó la situación actual de la cultura en Chile.

En diálogo con Infinita, el artista chileno se refirió a la música chilena y cómo él la ve por el momento. “No hay nada que me llame la atención. La música se ha empobrecido mucho. Cualquiera hoy se cree músico. Uno puede comprar un software y empieza a grabar un disco. Hay algunos que se sienten músicos, pero al analizarlo, la verdad es que no pesca ni agarra”.

Sobre el debate que se generó por la polémica presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña, Gatti responsabilizó a los sellos musicales por darle presencia a este tipo de artistas. “Lo que pasa es que no cuesta mucho que enganche ese tipo de música, cuando hay apoyo de los sellos. A los sellos les da exactamente lo mismo lo que venden. Cuando uno ve a las personas que están a cargo, uno ve que ellas no tienen un criterio ni una cultura musical profunda, si no que más bien están improvisando y ven qué es lo que vende más”.

Finalmente, afirmó que no está de acuerdo con censurar al artista y criticó a la organización del Festival. “No conozco mucho cómo son los textos de Peso Pluma, pero igual no soy partidario de la censura, no es el camino. Esto deberían haberlo analizado mucho antes, y no a última hora, ad portas del Festival de Viña”.