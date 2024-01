Susana Sierra, exdirectora Chile Transparente, por reunión con Zalaquett: “Lo que causa tanto escándalo es que pareciera que el Gobierno lo estaba tratando de ocultar”

En conversación con ‘Más que Números‘, la CEO de BH Compliance y exdirectora de Chile Transparente, Susana Sierra, se refirió a la polémica reunión de ministros en la casa de Pablo Zalaquett y la Ley del Lobby.

Más allá de lo que dice específicamente la Ley del Lobby, la CEO de BH Compliance destacó que “el tema de fondo acá es la transparencia” y quiso dejar en claro que “la relación público-privada es buena (…) el diálogo es bueno, el tema es cómo se hace”. En ese sentido, a raíz de la polémica surgida por la reunión que sostuvieron diversos ministros y parlamentarios en la casa de Pablo Zalaquett, “lo que causa tanto escándalo es que pareciera como que el Gobierno lo estaba tratando de ocultar”. Por tanto, “el que no se declaren es lo que causa la duda”.

Siguiendo con lo anterior, la empresaria expresó que “las excusas que se han dado son las que más me preocupan, o sea que un ministro diga que no lo registró porque no era horario laboral, la verdad es que me preocupa bastante”.

En cuánto a cómo esto afecta al mundo político y cómo lo interpreta la ciudadanía, Sierra manifestó que “esto termina siendo mil veces peor para la confianza porque seguramente en esas reuniones no pasó nada”.

Por el lado de las empresas y las consecuencias de esto, la exdirectora de Chile Transparente explicó que “acá no tenemos idea si las empresas lo registraron o no, por eso hago un llamado a las empresas a que registren esas reuniones”. Agregando que las políticas son muy claras y aplican para todos.

Por último, Susana Sierra indicó que este hecho “deja el manto de duda de cómo se pidieron esas reuniones y por qué los ministros no las declararon antes de”.