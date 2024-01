Entrevistas Presidente de Metro y reapertura del acceso a estación Baquedano: “Marca un hito importante para la ciudad” El Metro de Santiago reabrió el acceso principal a la estación Baquedano que se mantuvo cerrado desde octubre de 2019 tras las movilizaciones producidas durante el estallido social. El espacio estuvo en reconstrucción durante varios años y las obras finalizaron con la eliminación de la denominada “plaza hundida”, dando paso a una gran explanada de concreto. Según informó La Tercera, la reapertura se debió haber realizado en diciembre de 2023, pero por “reajustes logísticos”, esto fue retrasado. Es importante destacar que para estos trabajos se realizó una inversión aproximadamente de 1.000 millones de pesos. En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, se refirió a esta reapertura de la estación Baquedano, como también a la modernización del transporte subterráneo que recorre la capital del país. Para el alto mando de Metro, esta reapertura “marca un hito importante para la ciudad y viene a marcar la normalización completa de toda la red luego del estallido (…) es un punto neurálgico importante para la ciudad y era necesario recuperar ese acceso”. Tras esto, informó que Baquedano “es el punto de combinación entre Línea 1 y 5, por lo que también era importante tener esa recuperación porque a futuro también tendrá conexión con la Línea 7”. Consultado por la situación del comercio ambulante, Muñoz destacó que se “está haciendo una estrategia que nos ha permitido controlar esta problemática. Es un trabajo más complejo del que nosotros estimábamos, porque es una cadena difícil de romper, ya que las personas le compran bastante a este mercado”. De esa forma, realizó un llamado para que los usuarios no compren esa mercadería, debido a que “es el mejor antídoto para combatir paralelamente este problema”.

