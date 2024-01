Javiera Contreras de Ernst & Young por pacto fiscal: “Es difícil seguir subiéndole los impuestos a los tramos de ingresos más altos”

En conversación con ‘Más que números’, Javiera Contreras, socia líder de impuestos Ernst & Young dio a conocer su opinión en diversos temas tales como el camino para concretar el pacto fiscal, recaudación tributaria y la inversión extranjera en nuestro mercado.

Al preguntarle por la disposición del Gobierno y específicamente del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con respecto a las conversaciones en torno al pacto fiscal, dijo que, en su juicio, “el Gobierno ha dado una buena señal al estar abierto y escuchar desde el mercado la necesidad de tener foco en el crecimiento y en la economía y no solo en en este elemento de recaudación adicional que fue el que primó en le proyecto rechazado de marzo del año anterior”.

Mientras que desde Hacienda varias veces han señalado que focalizarán el alza de impuestos en rentas personales provenientes del capital y personas de altos ingresos, la experta puntualizó que “el tramo exento que nosotros tenemos es bastante más amplio que otro países con los cuales nos comparan, entonces la verdad es que es difícil seguir subiéndole los impuestos a los tramos de ingresos más altos, porque finalmente eso no va a llegar al resultado que queremos. En ese sentido a mi no me gusta, creo que la conversación de fondo tiene que ver con ampliar la base de contribuyentes, aunque sea difícil políticamente. Evidentemente esto tiene que ser en proporción a los ingresos, pero a largo plazo creo que es la medida que corresponde”.

Para culminar, enfatizó la importancia de que el mercado chileno sea valorado como competitivo. “El tema de la competitividad de nuestro mercado es algo que no podemos pasar por alto. Tenemos que pensar que tiene que ser conveniente invertir en Chile, no solo a nivel corporativo, sino desde el inversionista final, que puede ser evidentemente una persona natural chilena o extranjeros”.