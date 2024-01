Directora del DEMRE confirma reunión con universidades para aclarar polémica por rankings y uso de resultados de la PAES

En diálogo con ‘Lo que Faltaba’, la directora del DEMRE, Leonor Varas, se refirió a los resultados de la PAES.

Durante esta semana, luego de conocerse los resultados de la PAES 2023, la directora del DEMRE criticó con todo el uso que se le da a estos. “El problema con la información y con los rankings de colegios tiene que ver con qué es calidad en educación. Es dramático que a la PAES se la use para estos rankings de colegios, porque la validez es algo bien complejo. Está la validez predictiva, la validez de consecuencia, la validez de contenido. Y otra es la validez de uso”, deslizó.

En conversación con Infinita, Varas se refirió a la Prueba de Acceso a la Educación Superior y afirmó que esta “es una prueba más justa en muchos sentidos, pero ninguna prueba eliminará las desigualdades” y agregó que hoy por hoy “cerca del 90% de las personas que rindieron la prueba están habilitados para postular a la educación superior. Eso produce una democratización en el acceso a la universidad”

Respecto de la polémica por los rankings que se han elaborado y publicado sobre los resultados de la PAES, Varas reveló que: “Había un acuerdo con el Mineduc de no hacer rankings de los resultados de los colegios”. Es por esto, que hizo un llamado a no hacer estos rankings ni utilizar los resultados de la prueba para llamar alumnos. “Parte de la calidad de una prueba es que sólo se le use con los propósitos con los que fue construida (…) el manejo de la información no depende del Demre”.

Asimismo, adelantó que el Demre sostendrá en los próximos días una reunión por este tema. “La próxima semana tendremos una reunión con las universidades para discutir esto”.