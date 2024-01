Diputado Hirsch tras fallido libelo contra Montes: “Me encontré con una acusación muy mal hecha”

En diálogo con Infinita, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, se refirió al fallido libelo acusatorio contra el ministro Carlos Montes.

Esta tarde, el ministro Carlos Montes sorteó con éxito la acusación constitucional en su contra. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la cuestión previa del libelo contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, por lo que la acción se entiende como no interpuesta.

El mecanismo establecido en el artículo 43 de la Constitución, se vota para saber si la acción tiene fundamentos y cumple con las condiciones para materializarse.

En conversación con José Antonio Neme en ‘Déjate Caer con Neme’, el diputado oficialista y miembro de la comisión revisora de la acusación contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, fue crítico del texto elaborado por la oposición.

“Nunca se dio por interpuesta finalmente la acusación. Lo que votó la mayoría de los diputados y diputadas es algo razonable. Me tocó encontrarme con una acusación muy mal hecha. Han existido 41 acusaciones desde el retorno a la democracia, pero en este caso había una enorme falta de prolijidad y falta de pulcritud. No habían números de páginas, artículos citados que no corresponden y argumentos jurídicos que no corresponden. Mal hecha”, esgrimió Hirsch.

En ese sentido, agregó que: “Ninguno de los capítulos tenían elementos jurídicos como para poder avanzar en esta acusación. Esto fue una acusación política, donde querían pasar la hoja tras la derrota después del plebiscito”.