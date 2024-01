Diputado Undurraga y acusación contra ministro Montes: “No veo por donde pueda pasar de mañana”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el diputado Francisco Undurraga de Evópoli, se refirió a la acusación constitucional contra el ministro Montes.

En diálogo con Infinita, el parlamentario de oposición se refirió a la situación que atraviesa ahora el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. La Fiscalía Regional Centro Norte pidió formalizar al general director por sus eventual responsabilidades de mando durante el estallido social del 2019.

Respecto de esto, Undurraga fue tajante. “Descabezar Carabineros de Chile hoy, luego de la reciente conformación del alto mando como todos los años en diciembre, me parece complejo. Vamos a ver si el gobierno se ve obligado a apoyarlo, mantenerlo o destituirlo. Están embotellados y no me gustaría estar en esa posición de tener que tomar esa decisión”.

Asimismo dejó en claro que Yáñez: “Todavía no es culpable. Hoy se la anuncia que se inicia un procedimiento en su contra”.

Acusación Constitucional contra Carlos Montes

Esta tarde, la comisión revisora de la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes entregará el informe a la Sala de la Cámara sobre este libelo. Mañana jueves, el hemiciclo votará esta acusación contra uno de los ministros claves del presidente Boric.

Sobre el libelo acusatorio, Undurraga afirmó que: “Esta no es una acusación jurídica si no que una acusación política. No veo por donde pueda pasar de mañana. El gobierno ha hecho la gestión para asegurar los votos en favor del ministro”.

Además, criticó a algunos colegas de su sector. “Sin la acusación constitucional se sostenía menos en el cargo. Esto le dará oxígeno al gobierno, por la impericia de algunos diputados de oposición que empujaron la acusación”.