Ricardo Vicuña, director del INE, señaló que el Censo 2024 va a ser un proceso más ágil con la ayuda de la tecnología

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó el cuestionario que se aplicará a nivel país en el Censo 2024, el que se llevará a cabo durante marzo y junio de este año. Este consiste en 50 preguntas divididas en cuatro aristas: datos de la vivienda, del hogar, registro de personas del hogar y datos de las personas.

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el director del INE, Ricardo Vicuña, abordó cómo se desarrollará el Censo 2024 y las nuevas temáticas que incluirá.

Consultado por este proceso, Vicuña explicó que entre los desafíos está medir correctamente los residentes habituales del territorio y también velar por la seguridad de las personas, como por ejemplo, “la entrevista se va a hacer a la entrada de la vivienda y no se va a hacer pasar al censista”.

Dentro de las novedades para este Censo, el director del INE destacó que “hoy día estamos introduciendo tecnología a full y, por lo tanto, cada censista va a tener a su disposición un dispositivo móvil de captura”. De esta manera, “vamos a hacer un proceso bastante más ágil respecto al pasado y también va a tener efectos probablemente en la duración de la entrevista”.

Por último, frente a la pregunta de si la población tiene superado o no el recuerdo del Censo 2012 , Vicuña hizo un llamado a confiar en la importancia de estos procesos, “estamos seguros de que la población históricamente ha cooperado y apoyado en la realización de estos censos y no porque hayan habido experiencias no muy positivas en el pasado nos va a hacer pensar que la aproximación de la ciudadanía a estas experiencias no es positiva, todo lo contrario”.

Si quieres revisar el cuestionario completo haz clic en este link.