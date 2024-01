Joe Vasconcellos y la música urbana: “Es bastante más pobre que la que se hacía antes. Son cabros chicos que juegan con una maquinita”

En conversación con José Antonio Neme en “Déjate Caer con Neme”, Joe Vasconcellos, conversó de la música actual y también sobre la posibilidad de ir a Viña.

En diálogo con Infinita, el músico nacional se refirió al premio que recibió hace pocos días. Se trata del “Premio a la Música, Presidente de la República”, que Vasconcellos calificó como una “sorpresa inesperada”. “Estaba haciendo mis cosas y de repente me llama la ministra por videollamada y uno ahí no sabe cómo se ve ni qué hacer. Ahí me puse nervioso, pero fue como que me hubieran agarrado a millones de besos”, contó.

Consultado sobre qué le parece la música urbana, el músico nacional fue tajante. “No es una música que buscaría para escuchar. Yo trato de escucharla con un oído técnico. Es una música bastante más pobre que la música que se hacía antes. Los temas son muy sencillos. Son cabros chicos que juegan con una maquinita y ganan mucha plata con eso. No tengo nada en contra de eso en todo caso”.

Finalmente, sobre la idea de llegar nuevamente al Festival de Viña, Vasconcellos lo descartó de plano. “Me da la sensación de que ya fue. Ir a Viña creo que es cerrar una etapa”.