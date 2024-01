Germán Codina, alcalde de Puente Alto: “Convocar al Cosena no le hará daño a nadie”

La agenda de seguridad se mantuvo como uno de los principales temas en el arranque del 2024. Tres homicidios en la Región Metropolitana, dos en Talca y uno en Valparaíso volvieron a poner hincapié en que la situación de criminalidad en nuestro país, que ya se perfila como que seguirá siendo una de las conversaciones de este año.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reveló detalles de la reunión que sostuvieron jefes municipales con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante esta mañana precisamente para hacerle frente a la crisis de delincuencia:

“Con muy buen tono estamos tratando de colaborarle al gobierno y al resto de las instituciones que tienen la responsabilidad de perseguir la delincuencia. Hay que estar a la altura, y por eso fuimos con buena disposición, y creo que el subsecretario también lo tiene. Pero creemos que el gobierno tiene que tener un estándar mínimo”.

En ese sentido, Codina dijo que nuevamente se le solicitó al gobierno convocar al Cosena (Consejo de Seguridad Nacional):

“Lo que estamos planteando es estandarizar la respuesta del estado ante la criminalidad. Esa respuesta tiene que garantizar que no habrá discriminación, que los recursos se distribuirán en todo Chile… Con respecto al Cosena, creo que la tranquilidad de los chilenos lo amerita. No va a hacerle daño a nadie. Va a convocar a actores que hoy no están sentados sobre la mesa, como la Corte Suprema”.

Para Codina, es fundamental que el Congreso le otorgue más facultades a los municipios para combatir al crimen organizado, ya que no se tiene tiempo para seguir esperando una respuesta más contundente a la situación actual:

“Cuando un municipio quiere contratar a personal de seguridad, no debiera poder modificar la planta solo cada 8 años, porque el tema es urgente. Por eso el proyecto de ley pretende cambiar eso, para por ejemplo, poder contratar patrulleros que colaboren con Carabineros”.

El alcalde de Puente Alto también denuncia que la reincidencia es un tema que no se está atendiendo lo suficiente, y que es hora de, ahora sí, ponerle fin a la llamada ‘puerta giratoria’.

“Hace algunas semanas denuncié que algunas comisarías de nuestra comuna habían reportado que todos los detenidos del mes eran personas que tenían antecedentes o que ya habían sido detenidos por esa comisaría. Eso pasa en varias zonas del país. Entonces es evidente que no tenemos que trabajar solo en la persecución, sino que también en el sistema de condenas”.

El jefe comunal emplazó también al Poder Judicial a unirse a las conversaciones en términos de seguridad, asegurando que no tiene que ver con vulnerar a un poder del Estado sino que convocar a todos los agentes relevantes en la discusión:

“Espero que el Poder Judicial tenga la mejor disposición para sentarse a trabajar con el gobierno, con los municipios, con el Congreso y el Ministerio Público, para identificar falencias en el sistema. Hay personas que han sido detenidas 100 veces y siguen libres”.

Codina también puso su mirada sobre la música urbana, acusando que una cultura de ‘glorificación de la violencia’ se ha tomado las expresiones musicales y que complican la situación:

“Me preocupa la normalización que hemos estado haciendo con respecto a la violencia, al lenguaje denigrante. Se empiezan a establecer tribus urbanas que se van guiando por esos modelos. Hay que buscar un equilibrio entre la libertad de las personas para expresarse con los límites necesarios para convivir en sociedad. Creo que todo lo que haga apología a la violencia no debería ser permitido”.