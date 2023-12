Dr. Luis Pizarro, ganador del premio Princesa de Asturias: “Cuando vamos por el bien común, somos capaces de dejar intereses individuales”

El doctor Luis Pizarro es director de una organización que se llama Medicamentos Para Necesidades Desatendidas. Es chileno, pero ha hecho la mayoría de su carrera en Europa, en donde su trabajo se enfoca en descubrir y desarrollar tratamientos para enfermedades consideradas olvidadas, en especial en zonas subdesarrolladas y de extrema pobreza.

Fue gracias a su labor en Medicamentos Para Necesidades Desatendidas que el médico nacional recibió el prestigioso premio Princesa de Asturias en este 2023, en una ceremonia en donde compartió con la actriz Meryl Streep y el escritor Haruki Murakami. Un reconocimiento a la importante labor que realiza la organización en un área fundamental.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el doctor Pizarro recordó cómo fue que llego a dirigir Medicamentos Para Necesidades Desatendidas:

“Trabajaba en la OMS y el consejo me propuso para liderar esta organización. Coincidió con lo que yo estaba buscando: Una mezcla de investigación y ciencia con compromiso social y político”.

El trabajo de la organización, por supuesto, no es nada fácil, ya que implica trabajar en zonas del planeta subdesarrolladas y con seria precariedad:

“Creo que hay problemas intrínsecos a los lugares en donde viven las personas. Son regiones de muy alta pobreza, de pocos recursos y pocos incentivos para desarrollar tratamientos que no se van a vender caros”.

Ante semejante desafío, el doctor Pizarro enfatiza que la colaboración es fundamental:

“En el objetivo de lograr el bien común, distintas instituciones son capaces de colaborar. Como en el caso de la enfermedad del sueño, en donde me tocó trabajar con el laboratorio Sanofi, con organizaciones filantrópicas como la fundación Gates, con el ministerio de Salud de Estados Unidos… Cuando se puede llegar al bien común, somos capaces de dejar de lado los intereses individuales para participar de una aventura colectiva”.

Por eso, el médico considera que el reconocimiento del premio Princesa De Asturias puede ser una oportunidad para abrir puertas:

“Estas son enfermedades que no se atienden, por lo que todo lo que nos permita hablar de ellas y de las personas es súper bueno… Ha sido importante abrir nuevos espacios. Como chileno me gustaría mucho que los equipos chilenos integren estas redes internacionales y participen de los resultados que se están obteniendo… Me comprometo a hacer todo lo posible para esto”.

Pizarro cerró la conversación con un mensaje de esperanza:

“Es cierto que la situación es difícil. Hay que pelear todos los días para obtener recursos… Estamos luchando para seguir preparando lo que se viene por delante… Cuando veo a mis colegas pidiendo en Sudán que no bajemos los brazos, si ellos tienen la esperanza de seguir tirando para adelante ¿Cómo nosotros no vamos a hacerlo? Creo que juntos, ya seas de izquierda o derecha, privado o investigador, si cada uno pone empeño, se pueden hacer cosas muy grandes”.