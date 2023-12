Ximena Torres, autora de ‘Reportaje A Las Urgencias’: “La solución a la pobreza no puede limitarse a entregar cosas”

La pobreza sigue siendo una realidad que duele en nuestro país, y eso es lo que aborda ‘Reportaje A Las Urgencias’, el libro de la periodista Ximena Torres (editado por el Hogar de Cristo) que recopila reportajes, entrevistas y columnas acerca de la precaria situación en la que viven miles de personas en Chile.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, Torres explicó por qué era tan importante retratar una realidad país en una era en donde varios la pasan por alto:

“El tema de la pobreza es cada vez menos sexy para el periodismo. Me impresiona que hablemos tanto de temas burocráticos, pero no sobre que hay más de 200.000 niños fuera del sistema educacional… El tema no se puede reducir a un click en la web, al rating o la venta de ejemplares. Tiene un valor mayor”.

Por supuesto, la periodista comprende por qué a veces es tan difícil mirar la pobreza a la cara:

“Son temas muy tristes. Se entiende, pero otra cosa es la aporofobia, el miedo a los pobres. No queremos ver la pobreza”.

En ‘Reportaje A Las Urgencias’, Torres aborda múltiples historias relacionadas a la marginalidad en nuestro país, incluso casos de éxito que demostraron ser más dignos de análisis de lo que parecía originalmente;

“Hay un personaje casi de película: El doctor Fernando Monckeberg, que terminó con la desnutrición en Chile. En la entrevista, él comenta que se sentía preocupado de que los jóvenes que estaban recibiendo una mejor alimentación no recibieran mejores oportunidades, porque así se generaba una multitud de personas dispuestas a quemarlo todo, que es lo que ocurrió en el Estallido Social… Se sentía responsable de lo sucedido, porque nutrimos al pueblo solo en lo físico”.

En el libro también se retrata el avance del narcotráfico en las poblaciones de nuestro país, un fenómeno que hoy preocupa en la agenda de seguridad pero que sentó bases en Chile hace años:

“Hace tiempo se advertía en que habían ‘padrinos’ que estaban solucionando cosas en territorios en donde el Estado no estaba llegando… Cuando los jóvenes en poblaciones más vulnerables sienten que la educación no tiene valor, se hacen ‘más bacanes’ a punta de pistola o cirugía”. }

Si algo confirma Ximena Torres con este libro, es que Chile tiene que abordar la pobreza de manera más profunda de lo que ha hecho hasta ahora:

“El tratamiento de la pobreza tiene que ser multidimensional. No puede ser solo de ingresos, de entregar cosas, algo paternalista. La solución tiene que ser integral… Hay gravísimos problemas de salud mental, y eso requiere mucho más que una caja de mercadería. Lo esperanzador es que hay gente que se da cuenta de eso”.