Rafael Gumucio: “Lo que pasó el 18 de octubre sigue sin ser resuelto, hemos ganado tiempo (…) pero la grieta sigue ahí”

En conversación con ‘Déjate caer con Neme‘, el escritor y columnista Rafael Gumucio se refirió al panorama político y social tras el fin del proceso constitucional con el triunfo del En Contra en el plebiscito.

Sobre el resultado, Gumucio expresó que “ya a estas alturas no tengo ningún interés de reformar”. Asimismo, señaló que “hemos tomado un curso de derecho constitucional carísimo, somos todos expertos en sistema político, de justicia (…) pero no podemos hacer nada con todo este conocimiento, no lo podemos transformar en nada”.

Siguiendo con lo anterior, el escritor cree que “lo que pasó el 18 de octubre sigue sin ser resuelto, hemos ganado tiempo (…) pero la grieta sigue ahí”.

En cuanto la interpretación que hace luego de que la ciudadanía rechazara dos propuestas constitucionales, el columnista reflexionó que “pasa como en la vida, muchas cosas que yo no hubiese elegido resultaron ser muy buenas (…) parte de la vida adulta es aceptar que no todo lo que uno eligió era adecuado para uno”.

Por último, sobre lo que se viene en la agenda política, Gumucio señaló que “es súper difícil saber el futuro, creo que hay un problema de cañería”. En ese sentido, “el tema de pensiones y de salud en Chile es una cañería que todos saben que hay que arreglar, pero nadie quiere hacerlo porque es caro y molesto”.