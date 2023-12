Alcalde de Pedro Aguirre Cerda califica como una “medida que no sirve de nada” decretar estado de emergencia comunal

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, se refirió a la crisis de seguridad en Chile.

En conversación con Infinita, el edil apoyó la idea de tener un Estado de Excepción para poder combatir el crimen organizado y la delincuencia. “Por su puesto que yo respaldo la idea de un Estado de Excepción. No significa limitar las libertades del libre tránsito, tiene que ver con adecuaciones tanto para el Estado como para los gobiernos locales para hacer acto administrativo de manera mucho más oportuna. Debemos tener mayor control sobre los focos donde ocurren mayor cantidad de delitos”.

Asimismo, consultado por las emergencias comunales, medida decretada en las comunas de La Florida y La Reina, Astudillo deslizó que “es una medida pasiva que apunta netamente a un tema comunicacional y a generar una noticia. El contralor ya fue enfático de que decretar esta medida no le da ninguna atribución nueva al municipio. Nosotros queremos tomar medidas concretas y serias. No como este decreto que hacen dos comunas que no sirve de nada”.