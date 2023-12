Ricardo González por plebiscito constitucional: “Este proceso no se caracterizó por posiciones de acuerdo”

En la programación especial del plebiscito constitucional, el director del laboratorio de encuestas y análisis social de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo González, se refirió a los primeros resultados de la votación, donde la opción ‘En contra’ se está imponiendo momentáneamente.

Consultado por las dos opciones de este plebiscito, González puntualizó en que “podríamos notar que muchas personas podrían haber votado por opciones que pensaron que significaban otra cosa, por el cruce que hubo entre la identificación partidaria más tradicional, con las posiciones que se observaron en el plebiscito, pero esta situación no es nada anómala”.

Asimismo, agregó que “este proceso no se caracterizó por posiciones de acuerdo (…) la ciudadanía no estaba interesada y de concretarse los resultados, el mensaje es súper claro, las personas demandan que los políticos se pongan de acuerdo”, por lo que “lo más evidente es hacer un llamado a la unidad, está claro que no va haber un tercer proceso en los próximo años. Uno esperaría que la clase política se vuelva a sentar en la mesa y se ponga a negociar en post del bienestar de la ciudadanía”.