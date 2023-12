Pepe Auth: “Si gana el ‘A Favor’, José Antonio Kast será imparable de cara a las presidenciales”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exdiputado Pepe Auth se refirió al plebiscito constitucional y los posibles efectos políticos para José Antonio Kast.

En diálogo con Infinita, el experto electoral y ex parlamentario del Partido por la Democracia, analizó lo que será este plebiscito constitucional.

Consultado por cómo cree que pueden afectar los últimos acontecimientos de la política, como el Caso Convenios, la situación de Luis Castillo, indultado por el presidente Boric y otras situaciones, Auth fue tajante. “Cuando me dejo intoxicar por las encuestas y noticias de última hora, me alejo del resultado real (…) me confío muy poco de los acontecimientos de última hora”.

El experto electoral pronosticó que en este plebiscito constitucional habrá alrededor de un millón de votos nulos y blancos. “Calculo que en esta elección habrá más o menos un millón de nulos y blancos”, expresó. Además, agregó que es “poco probable” que “los indecisos se inclinen de manera masiva hacia una opción de forma mayoritaria”.

Sobre cómo puede afectar a José Antonio Kast, principal líder del Partido Republicano y la derecha, Auth fue contundente en su análisis. “Esta es una elección muy dramática para José Antonio Kast. Si llega a ganar el ‘A Favor’, se hará prácticamente imparable de cara a las elecciones presidenciales. Si gana el ‘En Contra’ va a ser responsabilizado por su sector”.