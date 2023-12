Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal: “Confío en que la ciudadanía es más inteligente que los políticos”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, analizó la compleja semana del gobierno en cuanto a la contingencia previa al plebiscito del 17 de diciembre. En ese sentido, aseguró que indudablemente los nuevos hechos en el Caso Convenios y la detención del indultado Luis Castillo tendrán un impacto, aunque es difícil saber cómo:

“Esto indudablemente afecta el clima. En pos del ‘a favor’ o del ‘en contra’, no sé… De todas maneras, es muy desafortunado que haya ocurrido esto. El clima está muy malo. Ocurren hechos que pudimos haber evitado en algún minuto”.

De todos modos, Urzúa está convencido que la población entiende que la votación del domingo no es en torno a hechos recientes, sino que a favor o en contra de un texto que debe regir a nuestro país por las décadas venideras:

“Si bien mucha gente va a votar pensando en castigar o premiar, es cierto que existe una inteligencia colectiva. Y creo que esta inteligencia es capaz de discernir que un texto que durará por los próximos 40 años y la contingencia actual tienen poco que ver. Creo que la gente es más inteligente que los políticos. Creo que votarán por algo que dé certezas”.

El presidente del Partido Liberal también hizo hincapié en que cree que el ‘En Contra’ le dará más certezas a nuestro país, y puso en duda las versiones de la derecha sobre que la opción no cerraría el proceso constitucional:

“Parten de la base de que nosotros vamos a impulsar un nuevo proyecto, y eso no va a ocurrir. Al menos los Liberales no no nos prestaremos para eso… El nuevo texto constitucional, si es aprobado, tendría que pasar por un período muy largo de implementación, entonces la gente tendrá que decidir qué es mejor para la estabilidad”.

Ante lo incierto del escenario, Urzúa reconoce que habrá que aceptar cualquier resultado:

“Estoy preparado para cualquier escenario. Lamentaría mucho que ganara el ‘A Favor’, porque sería un retroceso, pero uno tiene que estar preparado para todo, y respetar con solemnidad lo que el pueblo de Chile decida”.

El timonel de los liberales también tuvo palabras sobre el momento del ministro de Vivienda, Carlos Montes, cuestionado por su liderazgo en medio del caso Convenios. En ese sentido, Urzúa cree que es facultad exclusiva del presidente decidir si se mantiene o no en su cargo.

“Creo que el presidente Boric, y todos los presidentes, tienen que estar permanentemente evaluando a sus ministros y colaboradores. Es parte de la misión de un líder… Nosotros en el Partido Liberal no pedimos subidas ni bajadas de ministros”.