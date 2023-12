Diputado Francisco Undurraga: “Nadie duda del ministro Montes, pero el complot de miserables de RD requería reacción más severa”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la mala semana del gobierno de cara al plebiscito constitucional, sentenciando que los nuevos desarrollos del Caso Convenios y la detención del indultado Luis Castillo son representantes de todo el mandato del presidente Gabriel Boric:

“Lo que hemos vivido esta semana es un muy buen resumen de lo que ha sucedido en Chile los últimos 2 años. Creo que no va a ‘afectar’ la aguja, la va a reforzar: El caso Convenios, la desidia sobre la situación del ministro Montes, los indultados; son buenos reflejos de lo que hemos vivido este tiempo”.

Undurraga se sumó a la posición del resto de la derecha, y aseguró que el ministro de Vivienda Carlos Montes debería dejar su cargo producto del Caso Convenios, incluso si admite que no cree que el secretario de Estado haya participado directamente de éste:

“Nadie pone en duda la probidad del ministro Montes, pero este complot armado por miserables militantes de Revolución Democrática, que vinieron a servirse con dineros de todos los chilenos, debió haber generado una reacción mucho más severa”.

El diputado destacó las cualidades políticas y personales de Montes, pero enfatizó que alguien se tiene que hacer cargo por los convenios irregulares entre fundaciones y seremías del ministerio de Vivienda:

“Es difícil terminar la carrera política así, pero las responsabilidades se deben asumir. Yo tengo un respeto personal por el ministro Montes, quien fue un gran parlamentario y un gran ser humano. Pero cuando asumió el rol de ministro, sabía a lo que se arriesgaba… Debió haber puesto orden”.

Por supuesto, la conversación eventualmente pivoteó hacia el plebiscito del 17 de diciembre, en donde Undurraga dijo estar convencido que se impondrá la opción del ‘A Favor’ en el texto constitucional.

“Yo en la calle noto que hay un cambio en la corriente de votación de la ciudadanía. Lo noto en el centro de Santiago, en Valparaíso, San Antonio, San Felipe… Lo que yo espero es que resolvamos el tema constitucional. Después de 4 años, no solo la ciudadanía está desgastada, sino que el tema está muy desgastado”.

Eso sí, el parlamentario de Evópoli no dramatiza la posibilidad de un triunfo del ‘En Contra’, aunque agregó que cree que parte de la izquierda no renunciaría a su deseo de tener una nueva Constitución en este caso

“Después de ver la actitud de los partidos que hoy apoyan al gobierno, no veo intenciones de respetar la actual Constitución. Ellos señalan que durante el gobierno del presidente Boric no se impulsarán nuevos procesos, pero yo no veo al PC o al FA renunciando a sus ideas de refundación del país”.

Independiente del resultado, la clase política tendrá que enfrentarse a otro desafío no menor: Ponerse de acuerdo tras años de divisiones. Undurraga lanzó una advertencia a la izquierda en ese sentido:

“Creo que podemos acercarnos con voluntad. Chile Vamos siempre ha tenido esa voluntad. Pero cuando tratan de imponer minorías ya refrendadas, eso no es diálogo”.