Daniel Manouchehri (PS) aclaró que Escalona “no se ha referido jamás al ministro Montes” y reafirmó el apoyo del partido

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, se refirió a las declaraciones de Camilo Escalona, a la situación del ministro de Vivienda en el marco del caso Convenios y el plebiscito constitucional.

Consultado por los dichos del secretario general del PS, Camilo Escalona, quien a través de su cuenta de X respaldó al presidente Gabriel Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno, y si con su mensaje se refería a la situación de ministro de Vivienda, Carlos Montes, el jefe de bancada del PS aclaró que “él ha señalado que no se ha referido jamás al ministro Montes (…) claramente puede no haber sido el mejor momento para hacerlo”, recalcando que el secretario de estado “tiene un apoyo irrestricto” por parte del partido.

Siguiendo con lo anterior, Manouchehri señaló que “el intentar dar esa sensación de que él estaría involucrado, como algunos lo pretenden hacer, en un escándalo de corrupción, es abiertamente injusto”, agregando que “en estas condiciones, sacar al ministro Montes sería como decir que está involucrado en el caso, eso es lo que entendería la gente”. De todas formas, cree “está haciendo un buen trabajo, cuenta con el respaldo del Presidente y, por lo mismo, nosotros tenemos un apoyo cerrado”.

Ante la pregunta de si el Gobierno debería haber guardado silencio durante esta semana, con el fin de no generar polémicas que pudieran influir en el voto para el plebiscito de salida, el diputado consideró que “si el Gobierno no hablara lo criticarían por eso”, pero que “esto no afecta en nada el resultado del día domingo porque son dos cosas absolutamente diferentes”.

Por último, sobre lo que pasaría si ganara una opción u otra en el plebiscito constitucional, Manouchehri expresó que “si el En contra gana, lo primero es que se van a caer varios mitos”, específicamente, “respecto de que la sociedad se habría derechizado, de que habría optado por una posición política en diversas materias”. En cambio, “si gana el A favor va a ser una situación extremadamente completa para la factibilidad de hacer cambios en Chile”.