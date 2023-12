Analista del PS por Caso Convenios: “Es raro lo de la subsecretaria Rojas. Lamento mucho sus contradictorias declaraciones”

En diálogo con ‘Déjate Caer con Neme’, el analista político y experto en Gestión Pública, Juan Valdés, se refirió a la situación que vive el ministro Carlos Montes.

En conversación con Infinita, Valdés se refirió a las críticas del presidente Boric a los matinales esta mañana. “Creo firmemente en la libertad de prensa. No hay nada más importante para cuidar la democracia que haya medios independientes que cuenten lo que pasa en el país”, expresó.

En esa línea, agregó que: “Creo igualmente que muchas veces hemos visto que medios con lineas editoriales marcadas frente a un tema, han ido tergiversando algunos hechos de la realidad”.

Consultado por la crisis que vive el oficialismo por el Caso Convenios, a sólo días del plebiscito del próximo 17 de diciembre, Valdés afirmó que: “Si el ministro Montes no hubiera hecho nada cuando se enteró del caso, si no hubiera actuado, si no hubiera entregado los antecedentes a la justicia y no hubiera sacado a quien debía sacar y no hubiera exigido la devolución de los dineros, ahí si tendría responsabilidad política y administrativa. Cuando se enteró, inmediatamente tomó las acciones necesarias”.

Además agregó que: “Es raro esto de la subsecretaria Rojas. Lamento mucho sus contradictorias declaraciones”.